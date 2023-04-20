На двух дорогах в Баку временно ограничат движение

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С ночи с 21 на 22 апреля до 13:00 23 апреля будет ограничено движение транспорта от круга «20 января» до въезда в первый туннель в направлении станции метро «Короглу».

Об этом сообщает Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничения связаны с ремонтными работами на путепроводе, расположенном на пересечении улиц Али Мустафаева и Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку.

Также завтра, с 09:00 до 16:00, будет частично ограничено движение транспортных средств на примыкающей к проспекту бакинскому Гейдара Алиева дороге (перед административным зданием SOCAR в направлении города).

Дорога закрывается с целью проведения ремонтных работ. Агентство рекомендует обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные на данной территории.