«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext (видео)

Screenshot 1 6

Железнодорожники и профсоюзные деятели, протестующие против пенсионной реформы, заняли здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа, передает РИА Новости.

Более сотни манифестантов в четверг проникли в здание и устроили там акцию протеста. Они растянули плакат «Нет пенсионной реформе», жгли фаеры и скандировали : «Макрона в отставку!». Они также распевали песню сторонников движения «желтые жилеты», ставшую еще более популярной в ходе протестов против пенсионной реформы: «Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!».

Акция устроена по призыву профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» (CGT). Она проходит на фоне забастовки сотрудников Национальной компании железных дорог (SNCF) против пенсионной реформы, которую профсоюзы окрестили «днем гнева железнодорожников». Из-за забастовки во Франции частично нарушено движение поездов.

Теги:
Из этой рубрики
1553074771
Мир

США уличили Иран во лжи: В том районе нет американских субмарин (обновлено)

2023/04/20, 18:02
vengriya
Мир

Венгрия расширила запрет на импорт продуктов из Украины

2023/04/20, 17:50
FotoJet 2023 04 20T150207.274
Мир

Сын экс-главы МИД Армении обвиняется в мошенничестве

2023/04/20, 17:30
G7 160
Мир

Страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в Россию

2023/04/20, 17:24
default
Мир

В Ереване прошли консультации в трехстороннем формате между МИД Армении, Ирана и Индии

2023/04/20, 17:14
chavushoglu
Мир

Чавушоглу: Турция не собирается присоединяться к введенным отдельными странами санкциям против РФ

2023/04/20, 17:00
2821467
Мир

Душераздирающее фото из Мариуполя получило высшую награду World Press Photo-2023

2023/04/20, 16:23
photo 2023 04 20 16 08 56
Мир

Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО (видео)

2023/04/20, 16:10
Screenshot 1 6
Мир

В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext (видео)

2023/04/20, 15:57