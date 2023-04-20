В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext (видео)

186 Просмотров

Железнодорожники и профсоюзные деятели, протестующие против пенсионной реформы, заняли здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа, передает РИА Новости.

Более сотни манифестантов в четверг проникли в здание и устроили там акцию протеста. Они растянули плакат «Нет пенсионной реформе», жгли фаеры и скандировали : «Макрона в отставку!». Они также распевали песню сторонников движения «желтые жилеты», ставшую еще более популярной в ходе протестов против пенсионной реформы: «Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!».

Акция устроена по призыву профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» (CGT). Она проходит на фоне забастовки сотрудников Национальной компании железных дорог (SNCF) против пенсионной реформы, которую профсоюзы окрестили «днем гнева железнодорожников». Из-за забастовки во Франции частично нарушено движение поездов.

