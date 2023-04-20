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Жапаров: О переходе кыргызского языка на латиницу не может быть и речи

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О переходе кыргызского языка на латиницу не может быть и речи, государственный язык Кыргызстана должен развиваться на кириллице, заявил президент республики Садыр Жапаров.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства, лидер страны принял председателя национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева. В ходе встречи они обсудили вопросы текущего состояния кыргызского языка, перспективы развития и расширения сферы его применения. В частности, Осмоналиев представил информацию по обсуждаемому проекту конституционного закона «О государственном языке Кыргызской Республики».

«Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что одним из важных направлений государственной политики является поддержка, сохранение, развитие государственного языка. Он с удовлетворением отметил принимаемые нацкомиссией меры по широкому распространению государственного языка, подчеркнув важность владения им всех граждан на должном уровне», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, вместе с тем глава государства «сделал строгое замечание председателю нацкомиссии, призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе кыргызского языка на латиницу».

«Говорить о переходе кыргызского языка на латиницу преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице», — цитирует Жапарова его пресс-служба.

Уточняется, что президент отметил необходимость продолжить работу по совершенствованию языковой политики и усилению мер со стороны национальной комиссии, «уделив особое внимание состоянию дел с государственным языком в министерствах, ведомствах и других органах».

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