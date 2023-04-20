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США уличили Иран во лжи: В том районе нет американских субмарин (обновлено)

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18:02 Заявление Ирана о том, что подлодку «Флорида» вынудили подняться на поверхность в Ормузском проливе, не соответствует действительности, в том районе вообще нет американских субмарин, заявили в военно-морских силах США.

«Заявление Ирана абсолютно ложно. Никакая американская подводная лодка в последнее время не проходила через Ормузский пролив. Это заявление — очередная иранская дезинформация, которая дестабилизирует регион», — говорится в релизе Пятого флота ВМС США.

Также отмечается, что Пятый флот продолжает действовать везде, где позволяет международное право.

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14:56 Военно-морские силы Ирана принудили выйти на поверхность атомную подводную лодку США «Флорида» класса «Огайо», которая пыталась пересечь Ормузский пролив.

Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.

«Подводная лодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой. Иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении», — приводит агентство слова Ирани.

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