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В Нахчыване открылся обновленный магазин Nar

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Начиная с 18 апреля, абоненты «Nar» смогут получить первоклассное обслуживание клиентов в отреставрированном магазине «Nar», расположенном по адресу улица Тебриз 1, Нахчыван. Магазин будет не только предлагать различные услуги, такие как продажа, восстановление и дублирование номеров, но и продавать мобильные телефоны, устройства и аксессуары.

Наряду с обновленным магазином, абоненты Nar смогут пользоваться услугами одной из крупнейших мобильных сетей на территории Автономной Республики. Таким образом, абоненты Nar смогут пользоваться высокоскоростными и бесперебойными услугами мобильной связи в Ордубадском, Шахбузском, Джульфинском, Садаракском, Бабекском и Кангарлинском районах.

Подчеркнув особое внимание мобильного оператора к регионам, генеральный директор Nar Гуннар Панке сказал: «Помимо предоставления превосходного клиентского опыта нашим абонентам в Нахчыване, мы делаем масштабные инвестиции в Автономную Республику. «Nar» уже имеет одну из крупнейших сетей мобильной связи в городе Нахчыван и в районах Автономной Республики. Кроме того, жители Нахичевани продолжают получать поддержку в рамках реализации наших социальных проектов. Мы очень впечатлены положительными отзывами о нашей деятельности здесь, и это мотивирует нас предоставлять нашим клиентам еще более качественный сервис».

В соответствии со стратегией лучшего обслуживания клиентов, «Nar» запланировал до конца года полностью обновить 17 магазинов по всей стране для того чтобы обеспечить превосходный сервис для посетителей. Для получения дополнительной информации об адресах магазинов и услугах, можно найти на странице nar.az/map.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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