Михаил Кухар: Все пессимистичные прогнозы по экономике России не оправдали себя

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Война войной, а экономические интересы никто не отменял. Более того, война – это всегда хорошая возможность для определенных групп, компаний и стран сколотить хороший капитал. Как говорила Маргарет Митчелл: «Большие деньги можно сделать в двух случаях: при созидании нового государства и при его крушении. При созидании это процесс более медленный, при крушении — быстрый».

Так, за последние дни Польша, Словения, Болгария, Венгрия и даже Чехия ввели запрет на украинскую сельхоз продукцию. Причины же просты, это не вопрос поддержки Украины, а вопрос поддержки собственного производителя, который уступает украинской продукции по цене и качеству.

Интегрироваться в европейскую экономическую зону, конечно же, хорошо, но нужно учитывать и то, что Европа – это всегда жесткая экономическая конкуренция. Теперь же украинской сельхозпродукции нужно найти применение и главные ее покупатели – это страны Ближнего Востока и Африки.

Как отметил в беседе с Minval.az украинский экономист Михаил Кухар, Украина надеется, что решение, которое было принято Польшей, а после обсуждений с Брюсселем было отменено, также будет гармонизировано и отменено другими странами, которые сейчас ввели ограничения на транзит украинской сельхозпродукции.

«Поскольку мы полтора года находимся в состоянии морской блокады, единственный коридор экспорта украинского зерна в остальные страны мира реализуется по программе ООН (зерновая сделка), ООН же распределяет это зерно», — сказал он.

Комментируя заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что «экономически Украина – это несуществующая страна», аналитик сказал, что любое государство, которое ведет континентальную войну с шириной фронта 2000 км, не может экономически самообеспечивать такую войну.

«В этом он прав. Украина благодарна нашим западным союзникам за то, что они покрывают необходимый дефицит бюджета и платежного баланса. Поскольку Украина самостоятельно финансировать войну такого масштаба не могла бы. Что касается цифр, то это примерно 40 миллиардов долларов западной помощи при размере украинской экономики в 150 миллиардов», — сказал он.

Экономист оценил состояние украинской экономики определением «медленный рост», однако в течение последних 10 месяцев наблюдается рост абсолютно всех показателей.

«Украина достигла пика падения промышленности, экспорта, потребления, импорта в апреле-мае прошлого года. Сначала июня прошлого года у нас растет все: и доходы населения, и поступления в бюджет, рост экспорта, рост экспорта IT-услуг. Если в прошлом году наш ВВП упал с 258 миллиардов долларов на 30% (до 158 миллиардов), то в этом году мы ожидаем восстановления ВВП до 170 миллиардов долларов», — подчеркнул аналитик.

Говоря о влиянии экономических санкций против России, эксперт сказал, что как показал 2022 год, прогнозы всех аналитиков не сбылись.

«Все пессимистичные прогнозы по экономике России не оправдали себя. Все ждали и думали, что будет дефолт уже через несколько месяцев, но он не наступил даже через год. Экономика России упала, однако в 2022 году санкции не сыграли в этом решающей роли. Позиция украинской дипломатии заключается в том, что санкции против России должны быть ужесточены. Возможно, за счет вторичных санкций, но какой именно план санкций у США и ЕС, неизвестно. Тем не менее санкции должны ужесточаться, пока Россия не прекратит захватническую войну», — подчеркнул он.

Говоря об экономической кооперации Украины и Азербайджана, Кухар сказал, что Азербайджан обладает третьей по величине сетью автозаправок на территории Украины.

«В первые месяцы войны азербайджанские сети автозаправок не переставали работать, стало возможным в короткие сроки выстроить короткую логистику поставок нефтепродуктов в Украину. Украина должна быть благодарна сети SOCAR, которая одна из первых преодолела дефицит поставок нефтепродуктов в Украину», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев