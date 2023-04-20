Рэпер Jah Khalib оправдался за поддержку Украины

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Казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib прокомментировал ситуацию с отменой своих концертов в России из-за того, что ранее он писал о поддержке Украины.

На своей странице в Instagram певец пояснил, что сториз, на которую ссылаются депутаты Госдумы РФ, была опубликована год назад.

«Все, что вы читали в последнюю пару дней, — ложь. Моя сториз, вокруг которой весь этот информационный ажиотаж, была опубликована более года назад. Это сториз благодарности простым людям из Украины, которые в трудную минуту помогли эвакуировать меня и мою супругу, находившуюся на восьмом месяце беременности, из бомбоубежища и благополучно добраться до Казахстана. Вследствие чего у меня, хвала Всевышнему, родилась здоровая дочь, с которой мы уже год проживаем в родном Алматы», — пояснил певец.

«Большая часть моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с добрыми намерениями», — сказал музыкант.