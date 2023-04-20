«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Toyota, BMW и Audi будут попадать в Центральную Азию через Азербайджан

perevozka avtomobilejj iz moskvy zhd transportom

Начинаются перевозки автотранспортных средств по железной дороге из Азербайджана в страны Центральной Азии.

Об этом сообщают Грузинские железные дороги (ГЖД), передает АПА.

Было отмечено, что в результате совместной работы ГЖД и автопроизводителей была достигнута договоренность о перевозке автомобилей по железной дороге. В соответствии с соглашением, будут осуществляться железнодорожные перевозки автомобилей марок Toyota, BMW и Audi по маршруту Грузия-Азербайджан-Казахстан-Узбекистан-Центральная Азия.

«До сих пор производители автомобилей использовали наземный транспорт для доставки автомобилей в Центральную Азию. В результате продолжающихся переговоров перевозки автомобилей по железной дороге могут носить регулярный характер», — говорится в сообщении ГЖД.

Теги:
Из этой рубрики
perevozka avtomobilejj iz moskvy zhd transportom
Экономика

Toyota, BMW и Audi будут попадать в Центральную Азию через Азербайджан

2023/04/20, 13:05
sankcii
Экономика

Франция, Венгрия и другие государства ЕС выступили против санкций в отношении «Росатома»

2023/04/20, 12:07
aze izrail biznes forum
Экономика

В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум

2023/04/19, 20:13
643fb17733735643fb177337361681895799643fb17733730643fb17733732
Экономика

Правительства Азербайджана и Израиля подписали ряд документов: что известно (обновлено, фото)

2023/04/19, 18:02
474ff29s 960
Экономика

Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России через Азербайджан

2023/04/19, 10:17
chavush11
Экономика

Чавушоглу: Турция вместе с Азербайджаном играет важную роль в энергобезопасности Европы

2023/04/18, 21:32
aze rossiya peregovori
Экономика

Баку и Москва обсудили перспективы экономических связей

2023/04/18, 20:32
djabaro
Экономика

Джаббаров обсудил с израильской стороной перспективные проекты (фото)

2023/04/18, 19:26
absolut
Экономика

Absolut прекращает поставки в Россию

2023/04/18, 19:07