Toyota, BMW и Audi будут попадать в Центральную Азию через Азербайджан

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Начинаются перевозки автотранспортных средств по железной дороге из Азербайджана в страны Центральной Азии.

Об этом сообщают Грузинские железные дороги (ГЖД), передает АПА.

Было отмечено, что в результате совместной работы ГЖД и автопроизводителей была достигнута договоренность о перевозке автомобилей по железной дороге. В соответствии с соглашением, будут осуществляться железнодорожные перевозки автомобилей марок Toyota, BMW и Audi по маршруту Грузия-Азербайджан-Казахстан-Узбекистан-Центральная Азия.

«До сих пор производители автомобилей использовали наземный транспорт для доставки автомобилей в Центральную Азию. В результате продолжающихся переговоров перевозки автомобилей по железной дороге могут носить регулярный характер», — говорится в сообщении ГЖД.