Генсек СНГ заявил, что Запад готовит провокации для дестабилизации в странах содружества

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Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев заявил, что страны Запада готовят провокации с целью дестабилизировать ситуацию на пространстве СНГ. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Такие данные, к сожалению, есть», — сказал Лебедев, отвечая на вопрос о наличии подобной информации у СНГ.

По его словам, эти попытки дестабилизировать ситуацию в странах СНГ «очевидны и не скрываются».

Помимо этого, генсек содружества выразил уверенность, что СНГ сохранится еще многие годы. Причинами для этого он назвал то, что страны СНГ являются соседями, которые «обречены жить рядом», при этом тесно взаимодействуют.

По мнению Лебедева, свертывание Украиной связей с СНГ не приводит ни к чему хорошему ни для объединения, ни для самой страны.