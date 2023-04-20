Пашинян разочаровался в миссии ЕС и захотел разместить войска ОДКБ на границе с Азербайджаном

333 Просмотров

Армения готова к размещению на своей территории миссии ОДКБ, необходимо, чтобы она была эффективной, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Не только Россия, но и Армения готова к дислокации на армянской территории миссии ОДКБ, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Ереван уже очертил круг своей обеспокоенности, или желания. Наше стремление в том, чтобы миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона. Мы продолжаем обсуждения в этом направлении».

Он напомнил, что во время событий в Казахстане в 2022 году Армения полноценно выполнила свои обязанности как председатель и член блока. Поэтому ожидания от миссии ОДКБ у Еревана намного выше, чем от ЕС.