«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Пашинян разочаровался в миссии ЕС и захотел разместить войска ОДКБ на границе с Азербайджаном

Screenshot 74

Армения готова к размещению на своей территории миссии ОДКБ, необходимо, чтобы она была эффективной, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Не только Россия, но и Армения готова к дислокации на армянской территории миссии ОДКБ, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Ереван уже очертил круг своей обеспокоенности, или желания. Наше стремление в том, чтобы миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона. Мы продолжаем обсуждения в этом направлении».

Он напомнил, что во время событий в Казахстане в 2022 году Армения полноценно выполнила свои обязанности как председатель и член блока. Поэтому ожидания от миссии ОДКБ у Еревана намного выше, чем от ЕС.

Теги:
Из этой рубрики
1 1
Мир

Azercell выступит генеральным спонсором GSMA M360 EURASIA 2023

2023/04/20, 13:33
4791113284504277
Мир

Завтра в Баку будет дождь

2023/04/20, 13:20
jah khalib 110319 05
Мир

Рэпер Jah Khalib оправдался за поддержку Украины

2023/04/20, 13:13
Lebedev
Мир

Генсек СНГ заявил, что Запад готовит провокации для дестабилизации в странах содружества

2023/04/20, 12:37
Screenshot 74
Мир

Пашинян разочаровался в миссии ЕС и захотел разместить войска ОДКБ на границе с Азербайджаном

2023/04/20, 12:27
img 20191226 002523 847
Мир

Россия просит Азербайджан прекратить ввоз куриных лап. Причина в Иране

2023/04/20, 10:50
Screenshot 80
Мир

«Французский спайдермен» поднялся на 38-этажный небоскреб в знак протеста против политики Макрона (видео)

2023/04/20, 10:30
1664261607 2356
Мир

Россия применила по Украине иранские дроны-камикадзе из новой партии

2023/04/20, 10:28
flag juzhnoj korei
Мир

СМИ: Южная Корея не передает оружие Украине ради стабильных отношений с Россией

2023/04/20, 10:19