Любая демагогия вокруг нового закона должна восприниматься как попытка растрясти внутриполитическую стабильность

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Вопреки всему мы наблюдаем период последовательного переоформления нашей системы политических отношений. Вне зависимости от индивидуального отношения к процессу реформирования политической системы, изменения поэтапно осуществляются и эти изменения эволюционного характера оформляют новый образ страны. Принципиально хочу подчеркнуть, что изменения имеют системный характер. Именно поэтому скорых, а тем более, кардинальных перемен ждать неправильно. Это не просто смена декораций, происходит переоформление общественно-политического сознания, а также формируется новое содержание управленческой парадигмы. Изменения коснутся всех уровней общественных отношений. Да, это весьма сложный и даже болезненный процесс, но трансформации необходимы, как минимум для того, чтобы обеспечить жизнеспособность системы.

Безусловно, одним из знаковых событий всего процесса переоформления политической системы по праву можно и даже нужно считать факт вступления в силу нового «Закона о политических партиях». Даже не сомневаюсь, что спустя годы мы будем свидетелями того, как политические партии станут локомотивом углубления демократических традиций и превратятся в полноценный и эффективный механизм кооперации общественного потенциала. Глубоко убежден, что наличие в стране демократических и действенных политических партий является критерием мобильности общества. Нельзя забывать, что мобильность общества — это залог развития и страховка от навязываемых извне различных социальных потрясений.

Говоря об искусственно навязываемых потрясениях, к месту будет вспомнить, что резкие перемены, а тем более, перемены в системе общественно-политических отношений чреваты различными рисками. Отчасти именно поэтому процесс реформирования политической системы отношений осуществляется поэтапно. Новая политическая конфигурация, которая благодаря инициативам президента Ильхама Алиева поэтапно выстраивается, является стратегическим направлением осуществляемых в стране реформ. Подчеркнем, что процесс модернизации как раз и проходит через выстраивание новой политической конфигурации. Продолжая тему «искусственных потрясений», невозможно пройти мимо спекуляций по поводу нового «Закона о политических партиях». Необходимо учесть, что предвзятые спекуляции имеют в основном спекулятивный характер. Посредством информационных манипуляций пытаются оттенить перспективную значимость нового закона.

Развивая данный контекст, отталкиваясь от абсолютно объективных позиций, напомним, что основным «камнем преткновения» всех существующих споров по поводу нового закона является вопрос об уровне минимального количества членов политической партии. Напомним, что для прохождения государственной регистрации требуется наличие пяти тысяч членов партии.

Абсолютно оправданное и объяснимое требование. Более того, для того, чтобы политические партии стали полноценным звеном политической системы и могли бы быть действующим механизмом в развитии, в том числе в модернизации общества, данное требование является минимальным. Для обеспечения эффективности и актуальности критерии функционирования должны постоянно расти. Это абсолютно оправданный шаг, без этого развитие в целом не представляется возможным.

Напомним, что гражданин, становясь членом той или иной конкретной партии, на самом деле осуществляет свой политический выбор в пользу конкретной идеи (идеологии). Партия — это не институт общежития, а идеологическое объединение людей. Данная формулировка уже сама изначально предполагает, что наличие большого количества политических партий абсолютно не выступает в качестве показателя уровня демократических отношений. Принципиальным свидетельством политической демократии является наличие возможности для существования в стране различных идеологий. Политические партии посредством отстаивания своей идеологии как раз и занимают определенную нишу в политической системе конкретной страны. Отсюда, абсолютно естественно, возникает вопрос: «Сколько политических идеологий существует в целом, и какое количество из этих идеологий представлены у нас в стране?» Ответ очевиден, поэтому сокращение количества партий в стране также следует воспринимать как естественный процесс. Любая демагогия вокруг данного процесса должна восприниматься исключительно как попытка растрясти внутриполитическую стабильность.

Асиф Адиль