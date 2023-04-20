Кянан Гулузаде: В Каспийской бухте предлагали затопить старинные галеоны

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В Азербайджане есть регионы, где функционирует всего один отель, и ввиду отсутствия конкуренции отели-одиночки диктуют цены, а это недопустимо. Чтобы искоренить это явление, нужна конкуренция. Наша цель – сделать туризм доступным, максимально доступным. Мы не можем диктовать цены на рынке, мы — госструктура. Цены устанавливает бизнес. Мы можем создавать возможности для увеличения объема предложений. С увеличением объема предложений пойдет снижение цен, так как вырастет конкуренция.

Об этом в интервью Minval.az заявил советник председателя Агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде.

— Несколько пандемийных лет выбили из-под нас седла путешественников и мир снова стал недосягаемым для многих. Это связано и с дороговизной авиаперелетов, и с закрытыми сухопутными границами, и с тем, что многие европейские посольства в Азербайджане усложнили процедуру выдачи виз. Одним словом, нужно принять не одну таблетку от головной боли, если вдруг сегодня решишь отправиться в путь. Расскажите о ситуации на туристическом рынке страны и о перспективах, ожидающих нас всех в самое ближайшее время.

— Мы в первую очередь занимаемся привлечением туристов в страну. Конечно, двусторонние потоки с другими партнерами очень важны, но наша основная задача – привлечь иностранных туристов в Азербайджан и развивать внутренний туризм. Кого мы привозим? В целом, если говорить детально, мы работаем сейчас на рынках более чем 25 государств: некоторые западно-европейские страны, в том числе и германоязычные; Великобритания, ряд стран Восточной Европы; на постсоветском пространстве — это Россия, Казахстан, Узбекистан; другие партнеры из Центральной Азии; так же это Грузия, Украина, Беларусь, страны Ближнего Востока – Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, Израиль, Оман, Бахрейн; это Южная Азия – Пакистан, Индия.

Мы проводим первичные маркетинговые исследования, где есть интерес, где можно работать, где выезд людей больше. Буквально на прошлой неделе появилась первая после пандемии группа из Китая. Далее, это Южная Корея, Япония, Сингапур, Индонезия, Малайзия. В целом, это Евразийский континент с приоритетными странами. Если говорить о трех месяцах этого года, то Азербайджан посетили 369 072 иностранца.

Если смотреть по регионам, то 32 % — из России, 22 – Турция, 8,8 — Иран, 8,5 – Европа, 6,1 – Ближний Восток, 15% — Азия. Вот вам последняя выкладка нашей географии, которую мы делаем достаточно гибкой, потому что пандемия поменяла все вокруг. Кроме того, геополитические изменения в нашем большом регионе повлияли на смену туристических потоков и в количественном отношении, да и в качественном тоже, потому что цели визитов граждан из определенных стран стали носить не только туристический характер, а именно деловой, миграционный и так далее. Мы постоянно в поисках новых рынков. Индия и Пакистан, в принципе, новые рынки, Саудовская Аравия в прошлом году выдала рекордные показатели. У нас хорошая динамика восстановления, и наши люди должны быть готовы к новому наплыву туристов. Но география уже будет более расширена.

В 2019 году четверть приезжих была из Ближнего Востока. Сейчас будет много другой Азии и Европы. Мы думаем, что для европейских туристов мы становимся все более и более привлекательными. Туризм –это бизнес, это деньги, это рабочие места, каждого туриста, посещающего страну, в среднем обслуживают 35 человек. И еще туризм — это, конечно же, узнаваемость. Мы пропагандируем нашу культуру наш, туристический потенциал, нашу историю, наше наследие. Мы хотим, чтобы приезжающие в нашу страну посещали не только рестораны и увеселительные заведения, но и театры, музеи, выставки.

— В 2016-2019 годах в Баку наблюдался бум арабских туристов, сейчас их вроде бы поменьше стало. Кто их заменил на туристическом рынке?

— Это было в допандемийный период. Сейчас будет также много индийцев и пакистанцев, к примеру. На «Формулу-1» наплыв будет, уже летом у нас будет немало китайцев. Мы очень активно поработали осенью и зимой на европейском рынке, особенно в германоязычных странах, и мы думаем, что поток будет и оттуда. Кроме того, обсуждаются некоторые институциональные решения, которые еще более упростят въезд в Азербайджан путешественников, над этим идет работа.

С увеличением прямых рейсов география расширяется, сейчас AZAL открывает прямые рейсы со многими странами, и сейчас больше авиакомпаний, занимающихся пассажироперевозками, имеющих доступ к азербайджанскому рынку. Пока еще сухопутные границы закрыты и это экономические издержи, упущенная прибыль и так далее. Но несмотря на все эти упущения, государство решило держать границы на замке с целью обеспечения безопасности здоровья населения. Конечно же, мы, как туристическое ведомство, за открытые границы, доступные цены на билеты, максимально облегченную проходимость по визовой системе. Мы, по своей сути, должны быть за открытые двери.

— Несколько лет подряд в Грузии рекорды по посещаемости страны бьют российские туристы. Они тратят в этой стране большие деньги…

— На самом деле у нас в стране турист тратит гораздо больше. Понимаете, есть сегментация. К нам приезжают больше туристов, обладающих средним бюджетом и бюджетом выше среднего. В Грузию приезжают, в основном, с меньшим бюджетом. И если сравнивать доходы стран от туризма, они на пиковые моменты бывают соизмеримы. В Азербайджане, в первую очередь, был развит люксовый туризм. Мы стартовали по развитию туризма позже, чем та же Грузия, которая стала развивать туризм в середине-конце 90-х. Мы взяли большой старт в 2010-м, когда стала создаваться инфраструктура, когда в стране прошло сначала Евровидение, затем стартовали «Исламские игры», «Европейские игры», потом началась «Формула-1», то есть страна наша провела ряд крупнейших мероприятий, привлекающих туристические массы.

Были подготовлены кадры, инфраструктура, приняты институциональные решения 2015 года, когда в сфере туризма были полностью отменены лицензии, то есть рынок получил максимальную либерализацию, и было принято решение по упрощению визового режима. Это привело к туристическому буму начиная с 2015 года. И он продолжался почти 5 лет, пока в нашу жизнь не пришел коронавирус. А до него были рекордные темпы, постоянный рост туристического потока. При этом страна наша уже была подготовлена к приему туристов. Это были и места проживания и пропитания, и кадры, и так далее.

Например, в Грузии несколько по-другому: они открыли двери, отменили визы с десятками стран, пошел наплыв туристов, но существующая инфраструктура этого наплыва не выдерживала. Условия приема по сегментации были ниже, чем в Азербайджане. Сейчас в Азербайджане также развивается средне-бюджетный и малобюджетный туризм, включающий в себя трехзвездочные отели, хостелы и так далее. И это вполне естественно, так как рынок адаптируется к большому потоку гостей. А где большой поток, там бывают и малобюджетники, и люди со средним бюджетом. И соответствующая инфраструктура создается.

По всему Азербайджану строятся гостевые дома, открываются зоны отдыха, развлечений и так далее. Это бизнес, а бизнес всегда подтягивает к себе новые направления, в том числе и географические. Так, если западное направление Азербайджана (Гянджа) раньше было больше популярно для внутренних туристов, то в 2019 году мы уже видели там иностранцев. Обратите внимание, какие инвестиции пошли в южную зону. В Лянкяранскую, например, а ведь лет 10 назад даже иранцы, переходя через границу Азербайджана, не останавливались в Лянкяране, а напрямую ехали в Баку.

Сейчас у нас юг стал процветающей туристической зоной, туда провели хорошую дорогу и пошли добрые инвестиции. Последнюю пару лет хороший старт взял Нахчыван, особенно актуально это направление для внутреннего туризма. Сейчас туда едет много иностранцев, и конечно же, в перспективе освобожденные территории, куда мы уже пускаем местных туристов. Первые туры в Шушу состоялись перед Новруз Байрамы. Но пока что, кроме Шуши, оставаться негде, отелей готовых нет пока, строятся. Но строительство и восстановление идут высокими темпами. Мы серьезно занимаемся маркетингом этого направления.

— Туристы из каких стран самые большие транжиры, по-вашему? Кто больше всех сорит деньгами в нашей стране?

— Тратят много денег россияне, граждане стран Ближнего Востока, израильтяне, индийцы тоже любят тратить много денег в нашей стране. Они особенно любят свадьбы у нас играть. Тогда они приезжают с десятками гостей, арендуют целый отель на несколько дней, их родственники и знакомые слетаются со всего мира в Баку, и свадьбы бывают очень богатые. В принципе предметнее говорить о том, что, кого интересует в Азербайджане, и еще важно, в какой сезон прибывают туристы. К примеру, зимой большинство туристов едут в Шахдаг.

— Насчет Шахдага хотелось бы поговорить особо: в последние годы у нас довольно мягкие зимы. Согласно прогнозам экспедиций Министерства экологии, снег катастрофически быстро тает, прогнозы неутешительные, одним словом. Как удается поддерживать снежный покров?

— Сезон 2022 года был очень длинный, снег держался до середины апреля. В этом году было меньше. Если не бывает снега, он поддерживается искусственно. У нас там хорошая инфраструктура, пушки. Причем, такой инфраструктуры, как в нашем регионе, нет нигде, ни в одной соседней стране. Курорт обслуживается, в том числе иностранными специалистами, сама инфраструктура — дорогая, но она себя оправдывает. Шахдаг – очень популярное направление, его заполняемость зимой чуть ли не под сто процентов. Сейчас Шахдаг перешел на зимне-летний формат работы, и летом заполняемость бывает выше 70 процентов. Корме того, Шагдаг обеспечивает работой в сезон около 1500 человек, из которых 90% — местное население. И это не только бизнес-проект, это еще и проект социальный.

— Мы заговорили о сезонах и предпочтениях. Что и в какие сезоны предпочитают туристы, прибывающие в Азербайджан?

— Среди туристов из Центральной Азии популярен оздоровительный туризм: это Нафталан, Гала Алты, Дуз Даг и прочие здравницы нашей страны. В этом году был поток из Узбекистана, туристы транзитом через Азербайджан ехали на Умру (малый хадж). Если мы говорим о россиянах, то предпочитаемые туристические продукты для них – это культура, гастрономия и море. Для индийцев – места огнепоклонничества – Янардаг, Аташгяк и так далее. Израильтяне любят исторические маршруты. У нас, кстати, созданы маршруты еврейского наследия в Азербайджане. Мы уже несколько лет работаем над этим направлением и буквально на днях выпустили тематические брошюры. У нас есть продукты по польскому наследию, в частности по зданиям знаменитых польских архитекторов, строивших дома Баку.

Далее, еще до пандемии мы подписали с Китаем меморандум о том, что 200 тысяч туристов из Поднебесной будут приезжать ежегодно в Азербайджан, но исследования, проведенные в области этого сегмента, показали, что к такому потоку необходимо особо подготовиться. Дело в том, что китайские туристы, к примеру, предпочитают питаться в китайских ресторанах. У нас этот сегмент не развит, нет маленьких китайских ресторанчиков, уличных кафе с китайской едой навынос. Если китайские туристы в странах пребывания не получают своей национальной традиционной еды, они сильно разочаровываются. У нас также есть опыт работы с корейскими туристами, очень интересный сегмент: они любят, в том числе ездить по странам, где снимались их любимые сериалы. До пандемии начали переговоры с ними, и сейчас, наверное, их возобновим, о съемках одного корейского сериала в Азербайджане. Есть удачный опыт: мы пригласили популярных корейских ведущих в Азербайджан, они сняли несколько передач, дали отснятый материал в эфир и фактически неделю или 10 дней в корейском сегменте поисковиков в интернете два самых популярных слова были «Азербайджан» и «Баку».

На предстоящую Формулу приедут много граждан Великобритании и Нидерландов. В принципе в Азербайджане для развития туризма есть все, что угодно, потенциал большой и создаются разные продукты. Хочешь горные курорты? Они есть! Оздоровительные линии? Есть. Эко — есть, агро — есть, море — есть. Очень важный сегмент – развитие делового туризма, конференции, корпоративы. Скоро открывается большая конференция по астронавтике, кроме того, Азербайджан выиграл право проводить большое мероприятие по пластической челюстно-лицевой хирургии, все светила пластической хирургии этого направления приедут в нашу страну.

— В продолжение темы о приоритетах туристического потока. Лично мне, как бывалому путешественнику, нравится выбирать свое направление. И это – культурные мероприятия в столицах стран, которые я посещаю. Для меня лично привлекательность стран заключается в столичной культуре. Так, к примеру, в Будапеште много ежегодных музыкальных и этнических фестивалей, в Тбилиси 26 мая отмечают роскошный праздник весны (День цветов), плюс военный парад, вся прелесть которого заключается в том, что все жители и гости города принимают участие в большом «военном лагере», который разворачивается на площади перед парламентом. Там и полевые палаточные госпитали, где каждый может попробовать перевязать раны и научиться оказывать первую помощь, желающие могут забраться на танки и БТР-ы, взять в руки оружие, а военные инструкторы объясняют, как им пользоваться и какие цели оно поражает. Кроме того, в Тбилиси очень много театров, проходят дни музыки и все это ярко, красочно, публично. Актуально было бы и у нас такое направление. Тем более, что мы – страна, победившая в войне, и подобное сближение армии с народом повышает патриотический дух народа. Почему нет?

— Наш парад не рассматривается, как туристический продукт. Наш туристический продукт, в определенном смысле – парк военных трофеев.

— У нас в Баку мало таких мероприятий, крупные фестивали проходят в Габале, а сейчас еще и в Шуше не так давно прошел кулинарный фестиваль …

— Не только в Баку должна кипеть жизнь, поймите. Мы проводим работу, опросы, мониторинги. И Баку — далеко не скучное место. Но я с вами согласен, чем больше, тем лучше. В Шахдаге раньше какая была проблема? Гости приезжали, днем катались, но как наступал вечер – ели и ложились спать. И поэтому на второй фазе Шахдага мы построили кинотеатр, боулинг и другие развлекаловки, и до сих пор работаем в этом направлении, чтобы отдыхающим не было скучно. Сейчас мы строим комплекс около грязевых вулканов, чуть дальше Гобустана. В этом году мы его сдадим. И я вам скажу, архитектура и ландшафт – это реальный Марс!

— Получается, что теперь к вулканам бесплатно никто не пройдет?

— Мы не все вулканы взяли, а один и построили инфраструктуру, создали возможности для туристических развлечений – кафе, музей. Мы рассматриваем любые возможности комплекса. Думаю, что до конца года мы уже сможем показать результаты своей работы.

— Вообще, сам процесс погружения в грязевые вулканы завораживает. Очень хотелось бы попробовать. Я хоть и живу в Азербайджане, но ни разу не погружалась еще, хотя видела много публикаций из этих мест, и еще ведущая передачи «Орел и Решка» тоже забиралась по горло в вулканическую грязь.

— А вот как раз этого делать нельзя, потому что каждое погружение может нанести вред структуре вулкана. Но вернемся к вопросу мероприятий в Баку и в регионах страны. Да, у нас в регионах проводятся фестивали различного рода. Но и там есть проблемы: фестивали в большинстве случаев проводятся непрофессионально, зачастую они не привязаны к туристическому календарю, «бегают» время и место проведения, выбор тематики бывает странный и так далее. Что касается именно Баку, то город наш принимает несколько крупных мероприятий — это Новруз, являющийся прекрасным туристическим продуктом, «Формула-1» и другие крупные спортивные мероприятия.

— Интересует еще один вопрос: как устанавливается «звездность» отелям?

— Во-первых, все это делается в рамках нового закона. Мы взяли за основу европейские стандарты. Закон вступил в силу в прошлом году, и мы уже ведем сертификацию звездности отелей. 44 отеля уже получили звезды, часть отелей спотыкнулась о свои звезды, так как не соответствовала их количеству. По закону, мы даем полгода для того, чтобы отельеры исправили свои ошибки и учли наши замечания, мы даем консультации, чтобы они подтягивались. Мы поручили это Ассоциации отелей Азербайджана, их специалисты проводят оценку согласно всем правилам, а звездной аккредитацией занимается Бюро по туризму Азербайджана. Процесс прозрачный, отельеры видят всю нашу работу. Звезда, выданная сертифицированным органом, приводит к развитию бизнеса, клиенты бывают более уверенными в услугах, оказываемых этими отелями. В следующем месяце мы презентуем Туристический реестр Азербайджана, где будут зафиксированы все туроператоры, турагентства, отели и гиды. Все они пройдут регистрацию, им будет выдана определенная квалификация.

Далее, мы вводим страхование гражданской ответственности туроператоров, что очень важно, так как бывают на рынке случаи обмана и азербайджанских туристов, выезжающих за рубеж, и приезжающих в нашу страну иностранных туристов, есть некачественное оказание услуг.

Мы привлекаем иностранные и местные инвестиции в строительство малобюджетных отелей, и государство поощряет это. Отмечу, что есть регионы, где функционирует всего один отель. И ввиду отсутствия конкуренции отели-одиночки диктуют цены, а это недопустимо. Чтобы искоренить это явление, нужна конкуренция. Наша цель – сделать туризм доступным, максимально доступным. Мы не можем диктовать цены на рынке, мы госструктура. Цены устанавливает бизнес. Мы можем создавать возможности по увеличению объема предложений. При увеличении объема предложений пойдет снижение цен, так как увеличится конкуренция. Развивается также сегмент гостевых домов. Государство им помогает и с ремонтом, и с оборудованием для того, чтобы увеличились места для пребывания туристов в регионах страны.

— Наргин, Чилов, Пираллахи и прочие острова никак нельзя внести в туристический бизнес-план, как-то развивать их инфраструктуру?

— Ресурсы моря, конечно же, это прибыльно и привлекательно. Но, увы. Не все проекты подходят для нас. К примеру, к нам приходили по поводу дайвинга в Бакинской бухте. На Беюк Зиря (Наргин) дайвингом, кстати, занимаются. Специалисты, проверившие видимость в Бакинской бухте, зафиксировали низкую видимость. Например, предлагалось около острова Сабаил затопить муляжи старинных галеонов и проводить там хорошие международные соревнования по поискам старинных кладов. Это в мире популярное направление. Но видимость не позволяет. Но есть прекрасные проекты, которые мы внедряем. Они касаются, к примеру, экотуризма. Например, Беш Бармаг, над которым в период миграции пролетают миллионы птиц, Хызынские (карамельные) горы, меняющие цвет… Красота созерцания. Представьте скамейку, на которой сидит турист, потягивает напиток из бокала и любуется этой красотой…

В Нахчыване исследовали маршруты по местам миграции бабочек – их очень много в этом регионе. А тем не менее все это – красоты нашего Азербайджана – с его древней историей, невероятно богатой природой, и невероятно добрыми и гостеприимными людьми, являющимися, несомненно, главным достоянием страны.

Яна Мадатова