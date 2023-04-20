Командующего Тихоокеанским флотом России отправили в отставку после проверки боеготовности

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Адмирал Сергей Авакянц ушел с поста командующего Тихоокеанским флотом России. Обо этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По словам Трутнева, после ухода со своей должности Авакянц будет назначен главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

14 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о приведении Тихоокеанского флота в полную боевую готовность в «рамках внезапной проверки».

В феврале 2023 года Politico со ссылкой на представителя Сил обороны Таврического направления ВСУ сообщало, что при штурме Угледара российская армия могла потерять весь состав элитной 155-й бригады морской пехоты, которая относится к Тихоокеанскому флоту. Ранее, в ноябре 2022 года, морпех этой бригады также жаловался на большие потери в боях за Павловку Донецкой области.