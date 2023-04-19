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Байден выделил Киеву военную помощь на $325 млн

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Президент США Джо Байден объявил, что Соединённые Штаты приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи объёмом $325 млн. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Распорядиться о выделении до $325 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение для оказания помощи Украине», — отмечается в сообщении.

Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США войдут:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

системы противотанкового оружия AT-4;

противотанковые мины;

боеприпасы для расчистки препятствий;

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

четыре машины материально-технической поддержки;

высокоточные авиационные боеприпасы;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

оборудование для обеспечения безопасности портов;

запасные части и другое полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», — подчеркивают в Пентагоне.

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