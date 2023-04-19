Байден выделил Киеву военную помощь на $325 млн

Президент США Джо Байден объявил, что Соединённые Штаты приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи объёмом $325 млн. Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Распорядиться о выделении до $325 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение для оказания помощи Украине», — отмечается в сообщении.
Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США войдут:
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
ракеты с оптическим наведением (TOW);
системы противотанкового оружия AT-4;
противотанковые мины;
боеприпасы для расчистки препятствий;
более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
четыре машины материально-технической поддержки;
высокоточные авиационные боеприпасы;
испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
оборудование для обеспечения безопасности портов;
запасные части и другое полевое оборудование.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», — подчеркивают в Пентагоне.