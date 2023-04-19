Мать попавшего в плен солдата: Пытки детей прекращены

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Появилась новая информация о солдате азербайджанской армии Гусейне Ахундове, который сбился с пути в направлении Нахчывана, перешел границу с Арменией и попал в плен.

О его нынешнем состоянии изданию «Шерг.аз» сообщила его мать Шалала Ахундова. Она сказала, что пока не удалось установить контакт с сыном.

«Ведется расследование. Сегодня общество Красного Полумесяца дало информацию о детях. В ближайшие дни можно будет либо получить письмо, либо созвониться. Пока ни я ему письмо не посылала, ни ребенок мне. Сообщалось, что пытки детей прекращены. Господин президент сказал, что возвращение может занять 5-10 дней или даже 1 месяц. И господин президент, и омбудсмен заняты тем, чтобы доставить домой наших солдат», — сказала она.