Армяне изучают азербайджанский и турецкий языки

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«С сентября 2022 года персидский, грузинский, турецкий и азербайджанский языки преподаются в 25 учебных заведениях Армении».

Об этом министр науки, образования, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян сказала в своем выступлении в парламенте во время обсуждения отчета о ходе и результатах реализации в 2022 году Программы Армении на 2021-2026 годы.

«В рамках преподавания региональных языков, поставленной целью в правительственной программе, с сентября прошлого года в 25 учебных заведениях страны преподаются персидский, грузинский, турецкий и азербайджанский языки», — отметила Андреасян (цитата по Аrmenpress).

По словам министра, первоначально среди школ был проведен опрос, чтобы выяснить интерес к региональным языкам, и около 400 школ поддержали преподавание некоторых региональных языков, включая турецкий.

«Конечно, мы не могли обеспечить такой объем, потому что у нас серьезная кадровая проблема и нам нужно время», — сказала министр.