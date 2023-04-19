Массовые задержания армян в Рязани

742 Просмотров

Союз армян России сообщил о массовых задержаниях соотечественников в Рязани, сообщает rusarminfo.

«Действительно, идет преследование какое-то: с работы забирают, с кафе, с ресторанов. Всех берут. В том числе и женщин, если они армянской национальности. Приводят в отделение, ничего там [особенного] не делают… записывают, снимают отпечатки и отпускают, но это стало массовым», — заявил вице-президент союза армян России Герман Ананянц.

Вице-президент САР Герман Ананянц рассказал, что ему удалось выяснить причины и мотивы действий рязанских правоохранителей, подчеркнув, что ситуация в Рязани имеет свою предысторию и конкретных инициаторов в лице начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Алексея Бирюкова и заместителя начальника полиции Дениса Грибанова.

Заместитель руководителя Армянской общины Рязанской области Роберт Алиханян назвал причины подобных задержаний.

«Как объяснили руководству общины, что все это происходит из-за того, что в отношении трех армян возбуждено уголовное дело. В бытовом споре, в кафе подрались с гражданами Узбекистана. Ищут соотечественников, троих беглецов», — отметил Алиханян.