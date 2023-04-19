Омбудсмен встретилась с родителями военнослужащих, взятых в плен в Армении

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По инициативе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в Аппарате омбудсмена прошла встреча с родителями военнослужащих азербайджанской армии Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова, которые пропали без вести из-за неблагоприятных погодных условий в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской АР и были арестованы в Армении.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в ходе встречи омбудсмен категорически осудила незаконный арест азербайджанских военнослужащих в Армении, а также случаи бесчеловечного обращения с азербайджанским военнослужащим. Она отметила, что обращение по данному вопросу было подано в соответствующие органы.

С.Алиева подчеркнула, что в письме, адресованном соответствующим международным и региональным организациям, потребовала обеспечения прав азербайджанских военнослужащих, удерживаемых в Армении.