Юрий Бочаров: Ведь для этого и существуют спецслужбы государства

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Визит израильской делегации во главе с министром иностранных дел Эли Коеным в Азербайджан преследует целью расширение сотрудничества между странами. Отношения Азербайджана и Израиля – особые и всегда отличались теплотой и превосходством. Несмотря на то, что наши народы исповедуют разную религию, у нас много объединяющих качеств, что не может не вызывать ревность у некоторых соседних с Азербайджаном стран. Сегодня об этом и о реакции Ирана на эти отношения Minval.az поговорил с израильским политологом Юрием Бочаровым.

— Как вы оцениваете визит большой делегации Израиля во главе с Эли Коеным в Азербайджан? Какие перспективы открываются для наших стран?

— В данном случае стоит повторить слова нашего министра Эли Коэна: «Я приехал из Израиля в Азербайджан с самой большой делегацией за всю историю (двусторонних отношений). Отношения между Азербайджаном и Израилем являются стратегическими». И этим все сказано. А состав израильской делегации говорит о нынешней сфере наших интересов. Ведь в ее составе представители 20 израильских компаний сфер кибербезопасности, национальной безопасности, водного и сельского хозяйства. К сожалению, геополитическая ситуация в регионе диктует свою повестку дня и на первое место выходит сфера борьбы с терроризмом, и мы здесь можем дать четкий отпор всем нашим недругам. Но уверен, что будет еще множество проектов с мирной повесткой дня.

— Иран ревностно относится к взаимоотношениям АР с Израилем. Как эти конвульсии Ирана могут повлиять на взаимоотношения между нашими странами?

— Самая правильная реакция наших стран на конвульсии, протесты и проклятия со стороны Ирана заложена в старой восточной пословице: «Собака лает, караван идет». Так и наши отношения будут развиваться на пользу нашим странам и друзьям, несмотря на звериный оскал недоброжелателей.

— Азербайджан — один из главных покупателей израильского оружия. На сегодня есть сведения о закупке БПЛА и ПВО. Есть ли еще направления, в которых стороны могут развивать и укреплять свое сотрудничество?

— Сфера военных закупок, а, тем более, предварительных переговоров, всегда окутана тайной. Это и правильно, ведь слишком много недругов в нашем регионе. И обо всех новых проектах в этой области мы узнаем, лишь когда представители наших стран перережут ленточку при открытии очередного совместного военного предприятия. Однако состав участников нынешней делегации говорит о том, что большинство проектов, скорее всего, будет связанно с кибербезопасностью и национальной безопасности, как-то диктует ситуации в мире. А эти вопросы практически всегда решаются за закрытыми дверями, и редко становятся достоянием общественности. Ведь общество хочет защищенности и безопасности, и не всегда нужно знать, как она достигнута. Ведь для этого и существуют спецслужбы государства.

— Может ли Израиль поделится своим опытом в развитии и использовании водных ресурсов?

— У Израиля более чем богатый опыт в данной области. И в первую очередь, как в опреснении воды, так и в области бережного сохранения водных источников и целесообразного водопользования, включая наши разработки по капельному орошению. Мы открыты к сотрудничеству по всем этим вопросам с нашим стратегическим партнером — Азербайджаном. Теперь все упирается лишь в инициативы азербайджанских бизнесменов.

Ниджат Гаджиев