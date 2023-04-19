«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Помощник Алиева встретился с замглавы МИД Китая

16819024481812848586 1200x630

Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров встретился с заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю.

Ма Чжаосю сказал, что азербайджано-китайские отношения, фундамент которых был заложен великим лидером Гейдаром Алиевым, в настоящее время развиваются во всех сферах благодаря усилиям глав государств и вышли на уровень стратегического партнерства, передает Азертадж.

Он коснулся значения встречи глав Азербайджана и Китая в рамках Саммита стран – членов Шанхайской организации сотрудничества с точки зрения определения перспектив сотрудничества. Было подчеркнуто значение гуманитарных и культурных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Китае, а также сотрудничества с Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами и деятельности посольств наших стран в расширении азербайджано-китайского сотрудничества.

Отметив, что азербайджанская делегация – одна из первых делегаций, посетивших КНР после пандемии, Ма Чжаосю сказал, что Азербайджан всегда положительно реагировал на все инициативы Китая, подчеркнул вклад нашей страны в инициативу «Один пояс, один путь».

Он рассказал о важности налаживания отношений между всеми государственными структурами, неправительственными организациями и частным сектором для дальнейшего расширения наших связей. Пожелав мира нашей стране, заместитель министра отметил, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Анар Алакбаров сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда придает большое значение и оказывает поддержку отношениям с Китайской Народной Республикой, прилагает усилия для развития двусторонних связей.

Была предоставлена информация о туристическом потенциале Азербайджана, широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о наличии возможностей для участия китайских инвесторов и компаний в проектах в других регионах. Заявив, что гуманитарные и культурные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Китае, будут продолжены и в будущем, Анар Алакбаров отметил, что государственные учреждения также очень заинтересованы в сотрудничестве с Китаем, подчеркнул, что Азербайджанское государство всегда поддерживает принцип «одного Китая».

Теги:
Из этой рубрики
erika olson2
Политика

В Баку прибыла заместитель помощника Блинкена (фото)

2023/04/19, 18:13
mixed erika olson
Политика

Олсон заявила о готовности Вашингтона помочь Еревану и Баку в достижении мира

2023/04/19, 17:27
koen
Политика

Началась встреча Байрамова и Коэна (видео)

2023/04/19, 16:06
16819024481812848586 1200x630
Политика

Помощник Алиева встретился с замглавы МИД Китая

2023/04/19, 15:39
72f9bd62c7e5b057c4eae6152c781331 4533658
Политика

О чем говорил Алиев с Коэном

2023/04/19, 14:40
peskov3
Политика

Песков назвал договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными

2023/04/19, 14:03
MFA China
Политика

Китай поддержал план Макрона по Украине

2023/04/19, 12:18
osman
Политика

Армяне знают лучше Лемкина, что лежало в основе разработки международной конвенции

2023/04/19, 12:00
photo 2023 04 19 11 33 28 e1681890757185
Политика

Коэн рассказал об «отличной встрече» с Ильхамом Алиевым

2023/04/19, 11:52