В Баку доставили первый электробус

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В Баку доставлен первый электробус. Об этом сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

12-метровый электробус закуплен для испытаний у китайской компании BYD, ведущего мирового производителя электробусов. Общая пассажировместимость автобуса с 33 пассажирскими местами составляет 82 человека. Автобус с аккумуляторной батареей мощностью 383 кВт может проехать на полной зарядке 350 км. Автобус полностью отвечает требованиям современных пассажирских перевозок.

В ходе испытаний будет проверена и оценена совместимость электробуса с существующим рельефом города Баку. По результатам испытаний будет подготовлено и представлено правительству предложение о внедрении электробусов в общественный транспорт города Баку.