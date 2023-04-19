Песков назвал договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает трехсторонние договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными.

«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пусти выполнения трехсторонних договоренностей российско-азербайджано-армянских. Эти трехсторонние договоренности являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу по урегулированию, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех», — отметил он.