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Песков назвал договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными

peskov3

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает трехсторонние договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными.

«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пусти выполнения трехсторонних договоренностей российско-азербайджано-армянских. Эти трехсторонние договоренности являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу по урегулированию, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех», — отметил он.

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