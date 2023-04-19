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Шри-Ланка передает Китаю 100 тысяч макак

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Власти Шри-Ланки планируют отправить 100 тысяч цейлонских макак — самых маленьких обезьянок, которые живут только на этом острове — Китаю в качестве выплаты внешнего долга перед этой страной. Об этом 18 апреля сообщило издание The Times. Как стало известно, на таких условиях сделки настоял сам Китай.

Китайские чиновники утверждают, что зверьков разместят в зоопарках, однако общества по защите животных и правозащитные организации сомневаются в правдивости такого заявления. В Китае есть только 18 зоопарков с возможностью размещать такой тип животных, и во всех может поместиться только 5 тысяч обезьян.

«Сначала мы думали, что их хотят зарезать на мясо, но потом мы получили другую информацию. Сейчас мы полностью убеждены, что макаки попадут в лаборатории на биологические эксперименты, так как существует большой спрос, особенно после Covid, на таких маленьких лабораторных животных. Однако как их будут вылавливать. А перевозить? Трудно себе представить», — сказал Хеманта Уитонадж из Центра экологической справедливости в Коломбо.

По его словам, в Шри-Ланке по состоянию на середину 1970-х жило около 600 тысяч цейлонских макак, после этого переписи популяции не проводились. В любом случае, погашение долга перед Китаем макаками — это, по его мнению, «ужасная судьба для этих животных».

А международная некоммерческая организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — люди за этическое отношение к животным) также прямо заявляет, что макак в китайских лабораториях будут «помещать в клетки, отравлять, резать и убивать» и что это поставит их вид на грань исчезновения.

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