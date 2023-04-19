В России массово отменяют концерты азербайджанца Jah Khalib, поддержавшего Украину

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Концерт казахстанского рэпера Jah Khalib (настоящее имя Бахтияр Мамедов) в Москве отменили вслед за петербургским.

Концерт в московском «Крокус Сити Холл» у артиста должен был состояться 23 апреля. Отмененный петербургский концерт был назначен на 25 апреля.

При этом 17 апреля Минкульт попросили проверить Мамедова на причастность к ВСУ. Площадки уже пообещали вернуть зрителям деньги за билеты.

Отмена выступления музыканта связана с протестами в соцсетях. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала войны.