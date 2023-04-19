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Китай поддержал план Макрона по Украине

MFA China

Власти Китая поддерживают стремление стран Европы к возобновлению переговоров России и Украины.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на план президента Франции Эммануэля Макрона по мирному урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, хочет в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры Москвы и Киева. Так Вэньбинь ответил на вопрос об оценке плана Макрона, который он планирует предложить Китаю.

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