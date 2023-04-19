«Жоховурд»: Пашинян больше не может скрывать собственные страхи

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян больше не может скрывать собственные страхи, о чем свидетельствует вчерашнее прибытие в зале заседаний парламента в сопровождении большого числа телохранителей и полицейских.

Об этом пишет газета «Жоховурд».

«Такое в истории страны произошло впервые. Его телохранители сидели над или под каждым из рядов фракций и наблюдали за депутатами.

У всех входов в зал помимо сотрудников Службы госохраны Армении стояли также вооруженные телохранители в штатском.

Пашинян, очевидно, чего-то боится. Но только одному ему известно, чего именно», – отмечает издание.