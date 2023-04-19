Алиев принял Коэна

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Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Израиля, сопредседателя совместной комиссии Эли Коэна.

Высоко оценив азербайджано-израильские отношения, глава государства отметил, что между нашими странами существуют хорошие политические связи. Президент Ильхам Алиев расценил открытие посольства Азербайджана в Израиле как показатель высокого уровня отношений и подчеркнул, что эти связи основаны на дружбе, взаимном доверии, уважении и поддержке. Отметив, что повестка дня сотрудничества расширяется, глава государства особо подчеркнул деятельность Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля, выразил надежду, что это может способствовать диверсификации связей.

Сообщив, что в настоящее время в Азербайджане успешно осуществляется процесс модернизации экономики, Ильхам Алиев в этом контексте отметил важность обмена опытом в сфере технологий, в том числе концепций «зеленой» энергии, «умного» города и «умного» села.

Проинформировав об условиях, созданных в Алятской свободной экономической зоне, глава государства сказал, что у израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности там и выдвижения новых проектов. Кроме того, была подчеркнута важность участия SOCAR в эксплуатации углеводородных ресурсов в Израиле.

Высоко оценив открытие посольства Азербайджана в Израиле и выразив надежду на то, что это внесет вклад в налаживание стратегических связей между нашими странами, министр иностранных дел Израиля выразил благодарность за открытие посольства, подчеркнул, что связи между Израилем и Азербайджаном носят стратегический характер. Гость сказал, что дружеские отношения существуют не только между нашими государствами, но и между нашими народами.

Подчеркнув, что он посещает Азербайджан с большой делегацией, министр иностранных дел Израиля коснулся двусторонних связей в туристическом секторе, отметил, что количество туристов, прибывающих в Азербайджан из его страны, увеличивается. Он сказал, что наблюдается рост товарооборота между нашими странами, отметил наличие широких возможностей для его дальнейшего увеличения.

На встрече было подчеркнуто, что имеются широкие возможности для развития сотрудничества в сферах экономики, энергетики, сельского хозяйства, возобновляемой энергии, инвестиций, науки, образования, культуры, туризма, безопасности и других областях. Кроме того, было отмечено, что для Азербайджана интересен опыт Израиля в сфере управления водными ресурсами и опреснения морской воды, предотвращения процесса опустынивания, развития сельского хозяйства в условиях пустынь и полупустынь.