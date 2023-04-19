Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России через Азербайджан

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В текущем году казахстанский «Казмортрансфлот» собирается купить два нефтеналивных танкера для работы на Каспийском море дедвейтом по восемь тысяч тонн. Суда необходимы ему для увеличения поставок нефти в обход России через Азербайджан, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время компании принадлежат танкеры «Актау», «Астана» и «Алматы», дедвейт каждого из которых составляет 12,4 тысячи тонн. Небольшой размер судов объясняется малыми глубинами, на которых приходится осуществлять транспортировку.

Искать альтернативные маршруты поставок нефти на мировой рынок Казахстан начал на фоне проблем с прокачкой сырья по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В 2022 году отгрузка через порт Новороссийск неоднократно приостанавливалась из-за ремонтов и решений надзорных органов. По итогам года объем прокачки составил 52,2 миллиона тонн.

В качестве основной замены был выбран вариант нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), до которого нефть надо доставить по Каспию. В рамках контракта с азербайджанской SOCAR за 2023 год «Казмунайгаз» намерен поставить через него 1,5 миллиона тонн нефти с месторождения Тенгиз. В марте отгрузка составляла 20 тысяч тонн, в апреле она вырастет до 125 тысяч.

Источники издания утверждают, что власти Казахстана по-прежнему хотят довести мощность маршрута до 20 миллионов тонн в год, как и говорилось ранее. Этому препятствуют действующие контракты с КТК, необходимость значительных инвестиций и дороговизна альтернативы.