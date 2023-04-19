Еще одна турецкая спортсменка посвятила свою победу Азербайджану (видео)

413 Просмотров

Еще одна турецкая спортсменка посвятила свою победу Азербайджану на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Нурай Гюнгор, выступавшая на чемпионате в весовой категории 64 кг, стала чемпионом Европы, в сумме подняв 219 килограммов.

После церемонии награждения Нурай Гюнгор в интервью турецким СМИ сказала, что не забыла азербайджанских спортсменов, покинувших Ереван из-за инцидента с сожжением государственного флага.

«Они вовсе не должны расстраиваться. Мы боремся за них и становимся чемпионами», — отметила спортсменка.

