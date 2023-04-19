Ильхам Алиев предупреждает сепаратистов: Баку напоминает о реалиях

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Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева АзТВ в ходе поездки в Нефтечалинский и Сальянский районы обречено на самое пристальное внимание экспертов и политиков, причем не только в Азербайджане. Глава государства озвучил целый ряд важных месседжей по Карабаху, адресованных уже не только и не столько посредникам, сколько самим армянам Карабаха.

Прежде всего, Ильхам Алиев предупредил: мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать наши внутренние дела ни с одной страной. Карабах – это наше внутреннее дело. По словам главы государства, армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. «Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека», — подчеркнул президент. Глава государства также посоветовал лидерам сепаратистов не испытывать терпение Азербайджана: «Сепаратистам, присвоившим себе в настоящее время вымышленные звания, — один называет себя президентом, другой – министром, третий, не знаю, председателем парламента, — этому сборищу шутов следует, наконец, знать, что нельзя испытывать наше терпение. Мы неоднократно разъясняли им различными путями, что они либо будут делать то, что мы им говорим, либо уберутся оттуда и оставят в покое проживающих там армян, которые фактически превратились в их заложников, пленных. Я уверен, что большинство армянского населения, проживающего сегодня в Карабахе, готово принять гражданство Азербайджана. Просто эти пиявки, эти дикие звери, сепаратисты не позволяют».

Здесь нужно пояснение. Заявление президента Азербайджана прозвучало, во-первых, на фоне взлета посредническо-дипломатической активности США. А во-вторых, совсем недавно Азербайджан предложил армянам Карабаха провести очередную встречу в Баку — обсудить вопросы реинтеграции и инфраструктурных проектов. Но сепаратисты, оставив предложение Баку без ответа, выкатили свои требования — они, дескать, согласны встретиться при посредничестве российских миротворцев в Ходжалы, причем обсуждать собирались не реинтеграцию, а «неотложные гуманитарные вопросы». То есть пикет на Лачинской дороге, из-за которого не получается провозить в Карабах оружие и боевиков, а оттуда — ворованную золотоносную руду. И были страшно разочарованы, что на их капризные вопли в Баку не обратили внимания.

А сейчас условия диалога озвучил уже президент Ильхам Алиев. Да, несмотря на все выходки Армении, несмотря на то, что Ереван последовательно срывает переговоры, Азербайджан от встреч и переговоров не отказывается. Но и не меняет ранее озвученной позиции: армяне Карабаха — наши граждане, и им будет предоставлены все права и гарантии безопасности. Но эта готовность к контактам и встречам не означает выполнения всех «хотелок» и требований сепаратистов вообще и надежд на реанимацию «миацума» в частности. И самое главное, если кто-то категорически не желает принимать гражданство Азербайджана и жить по законам нашей страны — «чемодан, вокзал, Иреван». Других вариантов не предусмотрено.

Далее, Ильхам Алиев дал понять, что главарям сепаратистов места в будущем Карабахе не будет. Использовав для этого весьма жёсткую и хлёсткую риторику. Напомним: после 44-дневной войны президент отказался от жёстких формулировок в адрес ереванских визави. Это решение имело понятный политический подтекст: настало время закончить войну, не смотреть друг на друга сквозь прицел и строить мирное будущее.

Но если теперь президент возвращается к жёсткой риторике — это говорит о многом. За два с половиной года армянская сторона, включая не только Иреван, но и верхушку сепаратистов, в Баку из этого сделали выводы. И нет сомнений, что возвращение к жёсткой риторике — это внешний сигнал об изменении политики, прежде всего в отношении верхушки сепаратистов. С которой не будет ни переговоров, ни торга. И как они будут выбираться из Ханкенди, который постепенно превращается в ловушку — это уже не проблема Азербайджана.

И самое главное, президент Ильхам Алиев дал понять, что в Баку разделяют верхушку сепаратистов и простых жителей Ханкенди, Агдере и Ходжавенда. По сути им предоставлен шанс самим выходить на контакт с властями Азербайджана и не брать на себя ответственность за действия «пиявок» вроде Араика Арутюняна и иже с ним.

И да, в Баку это «окно возможностей» не будут держать открытым до бесконечности.

Отдел политики Minval.az