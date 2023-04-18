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Подоляк: Выведите свои войска, заберите из Украины

podol17

Чтобы война в Украине завершилась как можно скорее, России нужно вывести свои войска с ее территории. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона 18 апреля, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о желании РФ закончить войну.

17 апреля российские пропагандистские СМИ сообщали, что Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы «конфликт в Украине завершился как можно скорее».

«А не удивительно ли? Это ведь не мы куда-то зашли, правильно? Ты хочешь как можно скорее завершить конфликт? Да вы же единственная страна, которая этот конфликт начала. И решения этого конфликта – достаточно (они называют так конфликт, это же война, но они конфликт говорят), и решение достаточно простое – выведите свои войска, заберите из Украины. И все, есть решение. Скорее? Завтра уберите, послезавтра конфликта уже нет. Ну, будет там какой-то переговорный процесс, будем о чем-то говорить. Будете как-то отвечать, но конфликта не будет», – сказал Подоляк.

Он добавил, что вопрос о переговорах может обсуждаться только учитывая формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

«Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и изнуряете ее сегодня, а чтобы это все остановить, не нужно ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска», – подчеркнул Подоляк.

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