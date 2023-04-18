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США предупредили Россию «не трогать секретную ядерную технологию» на ЗАЭС

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У США есть секретная ядерная технология на Запорожской АЭС, и они предупреждают Россию не трогать ее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо Минэнергетики США в адрес «Росатома».

Письмо датировано 17 марта 2023 года. В нем говорится, что Запорожская АЭС в Энергодаре «содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов».

Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, когда существует возможность их использования таким образом, который подрывает интересы национальной безопасности США.

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