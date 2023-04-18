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Чавушоглу: Турция вместе с Азербайджаном играет важную роль в энергобезопасности Европы

chavush11

Турция намерена превратить вторую сотню лет истории республики в век тюркского мира. С данным заявлением сегодня выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что его страна хочет, чтобы тюркский мир стал еще сильнее.

Министр отметил, что Турция вместе с Азербайджаном и Туркменистаном стала играть важную роль в энергетической безопасности Европы.

«Мы хотим, чтобы тюркский мир стал еще сильнее. Тюркский мир уже восстановил свое доверие. Мы ни с кем не конкурируем, но наше братство и место тюркского мира на международной арене должны быть сильнее», — отметил Чавушоглу.

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