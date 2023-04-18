Близкие сгоревших заживо армянских солдат перекрыли автомагистраль

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Родители солдат, погибших при пожаре во временной казарме в селе Азат Гегаркуникской области Армении, перекрыли трассу Ереван-Севан. Об этом сообщил адвокат родителей Норик Норикян в соцсетях.

Родители требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны Суреном Папикяном.

«Родители требуют от премьера и главы оборонного ведомства разъяснений, почему до сих пор это преступление не раскрыто, они также хотят узнать подробности следствия», – отметил Норикян.

По его словам, родители приняли решение заблокировать трассу после участия в следственном мероприятии, которое было проведено в селе Азат в рамках расследуемого уголовного дела.

Пожар в доме в селе Азат Гегаркуникской области, служившем временной казармой для инженерно-саперной роты, вспыхнул 19 января в 01:30. В результате погибли 15 военнослужащих, еще трое с ожогами были доставлены в Ожоговый центр. По данным Следственного комитета Армении, причиной ЧП стало использование автобензина для разжигания огня в печи. После трагедии с занимаемых должностей были уволены пять высокопоставленных военных – практически все командование 2-го армейского корпуса.

В рамках возбужденного уголовного дела обвинение предъявлено пострадавшему при пожаре и проходящему лечение в Ожоговом центре капитану, а также командиру инженерно-саперной роты. Замкомандира воинской части по тылу Гор Агекян и капитан Егише Акопян арестованы сроком на два месяца.