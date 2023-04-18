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Сельчук Байрактар показал новые кадры с Bayraktar Кızılelma (видео)

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Технический директор Baykar Сельчук Байрактар обнародовал в соцсети «Твиттер» новые кадры с первым беспилотным боевым самолетом Bayraktar Кızılelma.

Предлагаем вашему вниманию данные кадры.

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