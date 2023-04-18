Сельчук Байрактар показал новые кадры с Bayraktar Кızılelma (видео)

Технический директор Baykar Сельчук Байрактар обнародовал в соцсети «Твиттер» новые кадры с первым беспилотным боевым самолетом Bayraktar Кızılelma.

Предлагаем вашему вниманию данные кадры.

Bizim için bu görüntülerin hissettirdiği, henüz yeni yürümeye başlamış çocuğunun koşmaya başlamasını seyreden anne babanın heyecanıyla benzer.

Her saniyesini farklı açılardan tekrar tekrar izlememiz ondan. 🙂

Saatin iftara çok yakın olmasından değil…#KIZILELMA ✈️🚀🍎🇹🇷 pic.twitter.com/0gmOB3J6mL

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 18, 2023