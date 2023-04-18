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Президент Азербайджана: Сборищу шутов-сепаратистов следует знать, что нельзя испытывать наше терпение

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Сепаратистам, выдумавшим в настоящее время себе вымышленные имена, — один называет себя президентом, другой – министром, третий, не знаю, председателем парламента, — этому сборищу шутов следует, наконец, знать, что нельзя испытывать наше терпение.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе. Его слова приводит «Азертадж».

Выразив уверенность в том, что большинство армянского населения, проживающего сегодня в Карабахе, готово принять гражданство Азербайджана, глава государства отметил: «Просто эти пиявки, эти дикие звери, сепаратисты не позволяют. Не дают этим людям жить спокойно, 30 лет держали их в качестве заложников. Поэтому моя позиция такова, — пусть каждый услышит это, — как руководство Армении, так и стоящие сегодня за ними силы, — никто не сможет повлиять на нашу волю. Мы доказали это во время войны и после нее. Если понадобится, еще раз докажем в любой форме».

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