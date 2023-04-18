Алиев — армянам Карабаха: Либо примите гражданство Азербайджана, либо найдите другое место для проживания

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Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать наши внутренние дела ни с одной страной. Карабах – это наше внутреннее дело.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства отметил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. «Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.