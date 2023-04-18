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Алиев дал важный анонс по Шуше и Лачину

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В городе Шуша успешно строится первый жилой комплекс. В ближайшее время мы заложим фундамент второго большого жилищного комплекса, то есть проекта, состоящего из многих домов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

Глава государства подчеркнул, что строительство жилых зданий в городах Агдам, Физули, Зангилан идет по плану, а в городах Кяльбаджар и Джебраил проводятся подготовительные работы.

Он также сообщил, что бывшие переселенцы в город Лачин вернутся раньше намеченного срока.

«Некоторое время назад я сказал, что до конца этого года мы вернем бывших переселенцев в город Лачин. Сегодня же я с абсолютной уверенностью могу сказать, что мы добьемся этого уже в летние месяцы. То есть мы выполняем эту работу раньше намеченного времени», — отметил глава государства.

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