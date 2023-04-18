Алиев: Сегодняшняя армия намного сильнее. Но мы в любой момент должны быть готовы к любой ситуации

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И за два с половиной года, прошедших после войны, уделяется также очень большое внимание вопросам армейского строительства.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

Глава государства выразил абсолютную уверенность в том, что сегодняшняя азербайджанская армия намного сильнее, чем та же азербайджанская армия, одержавшая Победу в 2020 году. «Но в то же время, еще раз хочу сказать, что мы в любой момент должны быть готовы к любой ситуации», — добавил Президент Азербайджана.