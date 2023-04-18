Польша начала строить на границе с Россией электронное заграждение

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Польша начала строительство «невиданного по современности» электронного заграждения на границе с Калининградской областью России.

Об этом сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

«Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе», — заявил польский министр.

По словам Каминьского, «это будет невиданное до сих пор по своей современности заграждение» поскольку его строительство предполагает установку «множества камер дневного и ночного видения, датчиков движения, также полный мониторинг всего, что делается на границе с Россией».