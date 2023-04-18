Пашинян: Значение Азербайджана возросло для России и Запада

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«После 44-дневной войны Азербайджан впал в эйфорию и думает взять как можно больше, а если возможно — взять все. Такое его восприятие еще более подогревается международной ситуацией». Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в парламенте, представляя отчет за 2022 год.

Он подчеркнул, что, по сути, Азербайджан прямо или косвенно становится или уже стал энергетическим и логистическим перекрестком, и его значение как для России, так и для некоторых западных стран возросло.

По его словам, «эта ситуация содержит как риски, так и возможности».

«Риски мы видим каждый день, а возможность заключается в том, что Южный Кавказ сам по себе является большим перекрестком и не менее важны роли Армении и Грузии. В этом контексте мир и стабильность в регионе могут стать консенсусом между Западом и Российской Федерацией. Если наш регион снова взорвется, как минимум в энергетическом плане это может стать проблемой как для России, так и для Запада, со всеми вытекающими последствиями», — заявил Пашинян.