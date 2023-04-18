Концерт азербайджанца Jah Khalib отменен в России из-за поддержки Украины

Выступление казахстанского рэпера Jah Khalib 25 апреля в Санкт-Петербурге на территории СК «М-1 Арена» было отменено.
Согласно информации, распоряжение об отмене концерта поступило в руководстве концертной площадки. «Концерт отменен. Только что пришло распоряжение от руководства площадки», — сообщили в коллективе СК «М-1 Арена».
Отмена выступления музыканта связана с протестами в соцсетях. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала «спецоперации».
В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами «я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».
Jah Khalib — азербайджанец Бахтияр Мамедов, родился в Казахстане.