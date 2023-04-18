Азербайджанские пограничники перехватили крупную партию иранских наркотиков

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13 апреля в 23:50 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда «Гёйтепе» погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) пресечен контрабандный ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Согласно сообщению пресс-службы ГПС, в результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Шемкирского района Гурбанов Вугар Хидаят оглу 1982 г.р.

У задержанного обнаружены и изъяты 20 кг 400 г наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.