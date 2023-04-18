Активы ГНФАР превысили 53 млрд долларов

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В первом квартале этого года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) выросли на 9% и на 1 апреля этого года составили 53 437,6 млн долларов США.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Согласно информации, в январе-марте доходы бюджета ГНФАР составили 7 643,3 млн манатов, а расходы — 1 584,3 млн манатов.

В течение квартала от реализации нефтегазовых соглашений в фонд поступило 5 596 млн манатов, в том числе от продажи нефти и газа — 4 829,9 млн манатов, от бонусных выплат — 765,3 млн манатов, транзита — 0,8 млн манатов. Доходы от управления средствами составили 2 047,3 млн манатов. Внебюджетные доходы фонда в связи с разницей, вызванной изменением валютных курсов, составили 1 427,6 млн манатов.