Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян

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Крупнейший банк Кипра — Bank Of Cyprus — рассылает уведомления российским клиентам о закрытии их счетов, сообщает Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, оказывающую юридические и финансовые услуги клиентам на Кипре.

По словам директора компании Алены Сахаровой, банк начал рассылать уведомления россиянам в середине апреля. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».

Также в Main Partner Trust сообщили, что поводом для закрытия счетов может служить налоговое резидентство РФ, наличие дохода от санкционного бизнеса в России, «нетипичный» вид на жительство на Кипре, например категорий F или «визитер», а также виза «цифрового кочевника».

Признаком того, что банк обратил внимание на конкретного клиента, являются регулярные запросы банка о предоставлении информации об оплате коммунальных услуг — так банкиры выясняют, действительно ли клиент живет на острове, пояснили в компании.

В то же время источник Forbes на банковском рынке сообщил, что счета россиян закрывает не только Bank Of Cyprus, но другие местные банки, в том числе подразделениях греческих Hellenic Bank и Alpha Bank. Издание предполагает, что новые ограничения связаны с опасениями банка попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами.