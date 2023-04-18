Эли Коэн вылетел в Азербайджан

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн вылетел с рабочим визитом в Азербайджан во главе экономической делегации с целью укрепления торговли между странами.

В ходе визита Коэн встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с министрами иностранных дел и экономики и обсудит с ними стратегические вопросы в отношениях двух стран, а также региональные вызовы в сферах безопасности, экономики и энергетики.

В состав делегации вошли представители 20 израильских компаний в сферах кибербезопасности, национальной безопасности, водного и сельского хозяйства.