Пашинян: Армения признает территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР

437 Просмотров

Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, представляя отчет правительства за 2022 год, сообщают армянские СМИ.

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий», — сказал Пашинян.

Он заявил, что договорился об этом с президентом Азербайджана во время встреч в Праге и Сочи.

«Как из Еревана, так и из Баку, звучат официальные заявления, согласно которым другая сторона обвиняется в несоблюдении договоренностей. Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорией Армении территорию Армянской ССР», — сказал он.