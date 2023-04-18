Лавров резко сменил риторику

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Главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Бразилии. По словам Лаврова, они с коллегой говорили о том, что проблемы, подобные украинскому конфликту, нужно решать «не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей». Россия «заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее», заявил министр.

Долгосрочные договоренности, с помощью которых может быть разрешен конфликт, «должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств», считает глава российского МИДа. «И понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился, мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего и те цели, которые мы преследуем в этой связи»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что российская сторона признательна бразильской за понимание причин конфликта.