Египет отказался от планов производить реактивные снаряды для России

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Власти Египта отказались от плана производить реактивные снаряды для российских войск. Такое решение, пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки, попавшие в сеть, было принято после вмешательства США.

Ранее из той же утечки документов стало известно, что президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси в феврале поручил тайно подготовить план производства 40 тысяч реактивных снарядов, которые собирались передать России.

Однако после визитов в Египет американских официальных лиц, в том числе главы Пентагона Ллойда Остина в начале марта, план поставок снарядов России «был поставлен на паузу».

Вместо этого, пишет The Washington Post, Египет согласился продать США 152-мм и 155-мм артиллерийские снаряды для украинской армии. Издание считает «очевидной дипломатической победой» администрации Джо Байдена.