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Официальный Казахстан предоставил аккредитацию талибам

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Астана приняла положительное решение о просьбе представителей «Талибана» предоставить аккредитацию дипломатам в республике, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«В ответ на просьбу об аккредитации дипломатов (от представителей «Талибана» — ИФ) нами было принято положительное решение», — сказал Смадияров журналистам в понедельник.

При этом он подчеркнул, что прибытие представителей новой администрации Афганистана в Казахстан не означает признание «Талибана».

«Это остается прерогативой ООН», — добавил представитель МИД, напомнив, что такие миссии уже существуют в ряде других стран.

«С падением предыдущего режима образовался вакуум власти. Посольства Афганистана за рубежом престали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная. История знает множество примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей. Прежде всего, хочу напомнить слова главы государства о том, что мы не оставим Афганистан с текущими трудностями, высказанные в сентябре 2021 года, то есть, сразу после прихода талибов к власти», — сказал Смадияров.

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